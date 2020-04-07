Под Саратовом сотрудницу полиции подозревают в получении взятки, сообщает СУ СКР.

Следствие считает, что с марта по апрель прошлого года начальник миграционного пункта одного из отделов полиции МВД РФ по Саратовской области, будучи в командировке в Озинском районе, получила от местного жителя восемь тысяч рублей за не привлечение иностранцев за нарушение закона.

Сейчас правоохранители проводят проверку поы факту случившегося. Если вина сотрудницы будет доказана, девушку уволят из органов внутренних дел, а ее непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.