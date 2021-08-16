В минувшие выходные из Волги достали тело 56-летнего жителя Вольска, сообщили в службе спасения Саратовской области.

13 августа спасателям поступила информация об утонувшем мужчине. Водолазы проверили участок Волги, однако сразу найти погибшего им не удалось.

На следующий день тело было обнаружено. Его извлекли из воды и передали следователям.

Как стало известно, 13 августа мужчина с подругой отдыхали на городском пляже, при этом выпивая. Мужчина решил искупаться, но, отплыв от берега, он резко начал тонуть. Его спутница бросилась помочь ему, но он скрылся под водой. Она сразу же сообщила об этом в полицию.

Проводится проверка с целью определить точную причину смерти мужчины.