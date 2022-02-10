Грузовая «ГАЗель» застряла в ночь на 10 февраля в Энгельсском районе Саратовской области.

Как сообщили в Саратовской областной службе спасения, в 00.25 на пульт оперативного дежурного поступила информация, что у поселка Взлетный трое мужчин застряли на грузовике. Сами из снежных заносов путешественники выбраться не могли.

Прибывшие на место спасатели облспаса эвакуировали 39-летнего и двух 43-летних мужчин.

Медицинская помощь людям не потребовалась.

Кроме того, за ночь спасатели помогли застрявшим в снегах в Хвалынском, Марксовском и Энгельсском районах.