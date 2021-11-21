Руководитель Приволжской книжной палаты Владимир Иванов утонул в Волге 20 ноября.

Об этом написали в социальных сетях друзья покойного.

Владимир Иванов рыбачил утром в районе Вязовки на резиновой моторной лодке. В какой-то момент он перестал выходить на связь, и родные забеспокоились.

Позже следователи выяснили, что Иванов намеревался порыбачить до вечера, но потом что-то произошло. Что именно, теперь выясняет следствие.

По предварительным данным, опустив лодку на воду, мужчина отплыл к одному из островов. Из-за неблагоприятных погодных условий и появившегося на водоеме льда, Иванов решил вернуться. Владимир позвонил родным и другу, рассказав о своих планах, — сообщили в региональном СУ СКР.

После этого мобильный телефон Иванова перестал отвечать. Супруга заявила в полицию об исчезновении мужа.

Сначала спасателями была найдена лодка Иванова, а позже водолазы нашли тело утонувшего.

Владимиру Иванову было 57 лет.

Редакция интернет-издания «Новости Саратова» выражает родным и близким погибшего искренние соболезнования.