Следователи проводят проверку после обнаружения трупа мужчины в Новобурасском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, рабочий, копавший на тракторе защитную полосу перед лесным массивом обнаружил в километре от села Лох тело неизвестного мужчины, о чем сообщил в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, смерть мужчины наступила более месяца назад.

Обстоятельства произошедшего выясняются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины его смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.