В Энгельсе с заявлением в полицию обратился представитель гостиницы, сообщив, что трое постояльцев украли из номера телевизор и скрылись. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Оказалось, что накануне в гостиницу заселилась компания. Вскоре у них законичились деньги и выпивка. Тогда компания решила продать «плазму» из номера и продолжить посиделки. Утром они незаметно для администратора скрылись.

Вскоре все трое подозреваемых были задержаны участковыми отдела полиции № 2 в составе МУ МВД России «Энгельсское».

—На что надеялись злоумышленники – непонятно. Ведь в они оставили в гостинице в залог свои паспорта. Кого-то мы задержали по месту жительства, остальным далеко уйти не удалось, — отмечает майор полиции Сергей Мищеров.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.