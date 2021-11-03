Мужчине, обвиняемому в убийстве приятеля в Энгельсском районе, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в региональном СК.

Гражданин во всем признался. По версии следствия, 27-летний мужчина познакомился с 47-летним из села Широкополье. В середине октября 2021 года у молодого человека возникли проблемы с жильем. В связи с этим 47-летний мужчин предложил приятелю вместе с его девушкой пожить у него. 29 октября 2021 в дневное время втроем они распивали алкоголь. Находясь в состоянии опьянения, хозяин жилища высказал критику в адрес гостей относительно их проживания в его доме. На этом фоне между мужчинами возникла словесная ссора, в ходе которой 27-летний гость схватил в нож и нанес оппоненту два удара в область груди. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стало проникающее колото-резаное ранение груди с повреждением сердца, острая кровопотеря.

Осознав случившееся, 27-летний мужчина собрал вещи и решил покинуть место происшествия, поручив своей девушке вызвать бригаду скорой помощи и полицию. На следующий день злоумышленник во всем признался встретившемуся ему на улице полицейскому.

По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.