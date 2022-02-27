Суд назначил 63-летнему мужчине заключение под стражу из-за убийства своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 24 февраля 63-летний мужчина был у себя дома в селе Казанла Базарно-Карабулакского района. К нему в гости пришел его 42–летний знакомый, мужчины начали выпивать. После того, как хозяин попросил гостя уйти, между приятелями завязалась драка, в ход пошла табуретка и кухонный нож. В результате полученных травм гость подозреваемого скончался.

Согласно данным судебно-медицинского исследования причиной смерти потерпевшего стали множественные колото-резаные ранения шеи и грудной клетки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.