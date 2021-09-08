Во вторник, 7 сентября, в Хвалынском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба автоинспекции.

Утром на 97 километре трассы Р-228 «Сызрань — Волгоград» столкнулись бензовоз с пустой бочкой и Nissan. В аварии погибли две женщины из микроавтобуса.

Погибшим женщинам было 34 и 56 лет соответственно. Их тела передали следственно-оперативной группе.

Помимо женщин, в машине ехали мужчина и маленький ребенок.

По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Но водитель уверяет, что у бензовоза взорвалось переднее колесо, поэтому он выехал на встречку.

Обстоятельства выясняются.