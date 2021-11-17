В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 17-летнего юноши. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

9 ноября в больницу Балаково бригадой «скорой» был доставлен 17-летний учащийся школы. Юношу госпитализировали в реанимационное отделение больницы где спустя несколько часов он скончался.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

-Истребованы необходимые медицинские документы. Проводится опрос родственников и сверстников мальчика, сотрудников образовательного учреждения, где он обучался, и персонала лечебного учреждения, куда он был доставлен для оказания медицинской помощи, — уточняют в ведомстве.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.