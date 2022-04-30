Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 64-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 30 апреля, утром 78-летний мужчина находился в сенях частного дома в селе Большая Таволожка Пугачевского района. Он услышал крик о помощи своей 64-летней сожительницы, доносящийся из помещения гостиной комнаты.

Открыв входную дверь, мужчина увидел огонь, что не позволило пройти ему внутрь дома и эвакуировать женщину. Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в помещении жилища было обнаружено тело 64-летней женщины с ожогами.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Возможной причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Обстоятельства выясняются.