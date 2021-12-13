Двое маленьких детей погибли 13 декабря в селе Александровка Марксовского района Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, вызванная на место происшествия бригада «скорой» констатировала смерть 3-летнего мальчика и 5-летней девочки.

В реанимацию были экстренно доставлены из этого же дома 7-летний мальчик и 23-летняя тетя детей, — уточнили следователи.

Сотрудник СК вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что смерть детей имеет ненасильственный характер. Так как следов какого-либо воздействия на телах погибших несовершеннолетних при внешнем осмотре не обнаружено.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление неизвестным веществом.

Отмечается, что в частном доме, где призошла трагедия, есть газовая колонка, газовый котел и газовая плита. Олнако первые замеры газовой службы показали, что опасной для жизни и здоровья концентрации опасных веществ, в первую очередь, угарного газа, в помещениях дома не выявлено.

Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.