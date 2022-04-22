Сегодня днем, 22 апреля, в Ершовском районе в Перекопновской врачебной амбулатории произошло возгорание в кабинете врача общей практики. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава региона.

Предположительно, загорелся кабинет от короткого замыкания электропроводки. Никто не пострадал, персонал и пациенты были оперативно эвакуированы.

Повреждено оборудование, часть помещений амбулатории нуждаются в ремонте. Министерством здравоохранения области ситуация взята на контроль, главному врачу Ершовской районной больнице дано поручение максимально оперативно провести работы по ликвидации последствий происшествия.