Под Саратовом ночью мотоциклист не справился с управлением и врезался в ограду автомобильной заправки.

Как сообщили в региональной ГИБДД, во время ДТП, которое произошло в Энгельсе, погиб пассажир мотоцикла.

По предварительным данным, смертельная авария произошло в 23:10 у дома №185 «Г» на улице Студенческая.

Здесь 25-летний водитель мотоцикла YD 250-4 допустил занос своего транспортного средства, которое врезалось в ограждение автозаправочной станции.

Водитель отделался ссадинами и ушибами. А вот его 32-летний пассажир скончался в машине «скорой помощи».