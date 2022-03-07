Проводится доследственная проверка по факту смерти 68-летнего мужчины в Балашове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня утром, 7 марта, местные жители села Казачка Калининского района Саратовской области, обеспокоенные тем, что их 68-летний родственник не выходит на связь долгое времени, отравились на его поиски.

Через некоторое время поисков в реке Терса они обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, его смерть наступила в результате утопления.

В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти.