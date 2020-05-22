Следователи расследуют дело о гибели мужчины в самойловском районе. По информации СУ СКР, его останки нашли после тушения пожара в собственном доме.

По предварительной версии, рано утром 22 мая житель поселка Еланский Самойловского района заметил возгорание в доме соседа. Он вызвал пожарных, которые потушили огонь и обследовали место происшествия. На пепелище были обнаружены останки 53-летнего хозяина жилища.

По предварительной версии причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, — уточнили в следственном управлении.

Сейчас эксперты устанавливают точную причину смерти мужчины. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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