Смертельное ДТП произошло вечером 29 января в Пугачевском районе Саратовской области.

Как сообщили в областном ГУ МВД, в 17.40 буквально в ста метрах от въезда в Пугачев не смогли разъехаться «Hyundai» и «Cherry».

В столкновении смертельные травмы получил водитель «Cherry». Он погиб на месте происшествия. Спасатели достали его тело из покореженной иномарки с помощью специальных инструментов.

Из этого же авто были госпитализированы две пассажирки, одной из которых 18 лет.

В больницу доставлены и 22-летний водитель с 49-летним пассажиром «Hyundai».

Все обстоятельства смертельной аварии выясняются.