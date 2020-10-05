Утром 5 октября владелец дачного участка в СНТ «Волга» в поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области нашел труп человека, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Он заметил, что вагончик, в котором жил сторож СНТ сгорел и вошел внутрь. В строении на полу он увидел сильно обгоревшее тело человека.

Правоохранители осмотрели место происшествия. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, так как вагончик не был подключен к электро и газоснабжению.

Проводится проверка.