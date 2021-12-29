Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 47-летнего саратовца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Накануне, 28 декабря, жители поселка Самойловка заметили возгорание частного дома, в котором жил 47-летний мужчина. Прибывшие пожарные обнаружили в комнате тело хозяина дома без признаков жизни с ожогами.

Очаг возгорания находился в комнате, где было обнаружено тело мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в процессе курения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.