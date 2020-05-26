В селе Степное Советского района Саратовской области нарушитель пытался подкупить сотрудника ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Инспекторы выявили нарушение и составили на водителя протокол. Однако мужчина хотел «договориться» с помощью взятки в 500 рублей.

— Сотрудник полиции неоднократно предупредил водителя о последствиях данного поступка, однако мужчина данные предупреждения проигнорировал, — уточнили в пресс-службе.

Сейчас на сельчанина завели уголовное дело.

Полиция напоминает, что то дача взятки, равно как и ее попытка, является уголовно наказуемым деянием. Максимальное наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

О подобных преступлениях можно сообщить по телефонам: 8(452) 99-56-60 и 8(452) 99-55-62.