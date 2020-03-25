Росгвардейцы предотвратили кражу с охраняемого объекта в Хвалынске.

Поздно вечером 24 марта на пульт дежурному поступил сигнал о проникновении в закрытый магазина на Советской улице. Прибыв на место происшествия через две минуты, сотрудники вневедомственной охраны осмотрели его и заметили следы, ведущие в противоположную от универмага сторону.

Через 100 метров, на улице Коммунистическая, патрульные задержали трех злоумышленников. Они попытались скрыться, испугавшись сигнализации. Взять с собой они ничего не успели.