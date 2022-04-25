В Вольске найдено тело местного жителя возле многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Накануне ночью, 24 апреля, около подъезда одного из многоквартирных домов по Маяковского найдено тело 40-летего мужчины, проживавшего в указанном доме.

Эксперты обнаружили признаки насильственной смерти — колото-резаные раны в области груди и живота. По случаю возбуждено уголовное дело.

В настоящее время задержан и доставлен в следственный орган 55-летний подозреваемый.

Расследование уголовного дела продолжается.