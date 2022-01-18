В Дергачах сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Подозреваемые, угрожая применить физическое насилие, требовали от жителя Дергачей крупную сумму денег. Предлогом для вымогательства, по словам злоумышленников, стала порча потерпевшим дорогостоящей куртки, которая потеряла былой лоск и новизну.

Брендовая куртка якобы принадлежала одному из подозреваемых, который и потребовал у потерпевшего денежное возмещение. Сумма компенсации за испорченную вещь по меркам Дергачей была фантастической – более 100 тысяч рублей. К давлению на должника подключился приятель владельца брендовой одежды.

Для начала подозреваемые заставили потерпевшего оформить кредит, но банк, оценив платежную несостоятельность клиента, отказал в выдаче требуемой суммы. Тогда злоумышленники сами назначили график платежей, получив от запуганной жертвы пять тысяч рублей, следующий платеж они увеличили до 10 тысяч.

Во время передачи потерпевшим указанной суммы, подозреваемые в вымогательстве 34 летний и ранее судимый 24 летний житель поселка Дергачи были задержаны.