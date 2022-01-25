Суд признал виновными в убийстве 44-летнюю женщину и 40-летнего ранее судимого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

22 мая прошлого года женщина и ее приятель отдыхали с алкоголем на пляже в Марксе. Ближе к ночи они решили уехать домой, в село Приволжское Марксовского района. Неподалеку от дома № 5 по Мельничному проезду они заметили 58-летнего мужчину, которого стали критиковать за асоциальный образ жизни. Из-за личной неприязни они начали избивать его.

Кроме ударов, они поочередно нанесли потерпевшему резаные ранения в шею осколком бутылки. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

С места происшествия злоумышленники скрылись и были впоследствии задержаны сотрудниками полиции в доме.

Приговором суда подсудимой назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год, подсудимому назначено наказание в виде в виде 16 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.