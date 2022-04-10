Заведено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Балакова за кражу из дачного домика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

По словам пострадавшего, что в его дачу через дверь пробрался грабитель. Он похитил телевизор, ТВ-приставку, пиво и кофе. Ущерб от действий злоумышленника хозяин оценил в семь тысяч рублей.

Задержанный балаковец оказался ранее судимым за грабеж. Часть похищенного изъята (телевизор и кофе). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.