ФГУП «РосРАО» отремонтирует хранилище для ядерных отходов за восемь миллионов рублей. Документация опубликована на сайте Госзакупок.

Так, предприятие по обращению с радиоактивными отходами планирует отремонтировать специализированное хранилище, в котором захораниваются жидкие ядерные отходы. Оно находится в Татищевском районе, в 1,7 километра к югу от деревни Докторовка. Стоит отметить, что от населенного пункта чуть больше 20 километров до центра Саратова.

Всего на работы предприятие готово выделить 8, 471 миллиона рублей. Подрядные организации могут подать заявки на конкурс до 13 марта.