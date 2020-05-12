В Пугачевском районе полицейские задержали 63-летнего браконьера во время профилактического мероприятия «Биосфера».

По информации ГУ МВД региона, пенсионер ловила рыбу сетью из лодки в местах нереста на реке большой Иргиз, однако в настоящее время это делать запрещено. На него завели уголовное дело.

В общей сложности с 20 апреля в регионе зарегистрировано 115 случаев незаконной рыбалки, в том числе заведено 29 уголовных дел, а по 41 материалу проводится проверка. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы.