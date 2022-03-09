В Хвалынске задержан пьяный водитель красной иномарки. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.

Накануне, 8 марта, сотрудникам ведомства поступило сообщение, что по улицам города передвигается красная иномарка под управлением пьяного мужчины. Нарушителя в скором времени задержали на улице Советской и передали сотрудникам дорожно-патрульной службы.

В ходе разбирательства также выяснилось, что 51-летний местный житель ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.