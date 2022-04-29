В Балаковском районе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, порезавшей живот 44-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 9 апреля в селе Маянга бригада скорой помощи госпитализировала из частного дома 44-летнего мужчину с колото-резаным ранением живота. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

По словам экспертов, причиной смерти потерпевшего стало проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением печени.

В убийстве подозревается 33-летняя женщина. В настоящее время с ней проводятся следственные действия, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.