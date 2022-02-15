Домой Рубрики Новости Саратова Под Саратовом загорелся храм РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Под Саратовом загорелся храм По Новости Саратова - 15.02.2022 108 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в Вольском районе горел храм. Сигнал о пожаре поступил из села Черкасское — на площади Революции, 44а. Возгорание площадью 4 кв. метра тушили два пожарных расчета, пострадавших нет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Роман Бусаргин предложил возродить в Саратовской области дворовой хоккей Саратовец стащил из магазина робот-пылесос На горке в Саратове разбилась 9-летняя школьница на «ватрушке» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Роман Бусаргин предложил возродить в Саратовской области дворовой хоккей Новости Саратова - 15.02.2022 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин с министром молодежной политики и спорта Александром Абросимовым обсудили планы по возрождению в Саратовской области дворового хоккея. До... Саратовец стащил из магазина робот-пылесос 15.02.2022 На горке в Саратове разбилась 9-летняя школьница на «ватрушке» 15.02.2022 Саратовец Александр Логинов завоевал бронзу Олимпиады в мужской эстафете в Пекине 15.02.2022 Молодой саратовец срезал кабель с крыши многоэтажки в Заводском районе 15.02.2022