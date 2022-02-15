Сегодня в Вольском районе горел храм.

Сигнал о пожаре поступил из села Черкасское — на площади Революции, 44а.

Возгорание площадью 4 кв. метра тушили два пожарных расчета, пострадавших нет.

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