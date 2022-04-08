Накануне, 7 апреля, загорелся пассажирский автобус в Балакове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

ЧП произошло около остановки «Обелиск» на улице Чапаева, горел ПАЗ без людей.

Автобус тушили две единицы техники.