Домой Рубрики Новости Саратова Под Саратовом загорелся пассажирский автобус РубрикиНовости СаратоваПроисшествияЧП Под Саратовом загорелся пассажирский автобус По Новости Саратова - 08.04.2022 67 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Накануне, 7 апреля, загорелся пассажирский автобус в Балакове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области. ЧП произошло около остановки «Обелиск» на улице Чапаева, горел ПАЗ без людей. Автобус тушили две единицы техники. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Программы бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в РАНХиГС можно пройти в 44 регионах России Михаил Исаев осмотрел благоустроенные территории в Заводском районе Саратова Панков: Передача областных дорог на федеральный уровень это важное решение Володина ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Под Саратовом загорелся пассажирский автобус Новости Саратова - 08.04.2022 0 Накануне, 7 апреля, загорелся пассажирский автобус в Балакове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области. ЧП произошло около остановки «Обелиск» на улице Чапаева,... Программы бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в РАНХиГС можно... 08.04.2022 Михаил Исаев осмотрел благоустроенные территории в Заводском районе Саратова 08.04.2022 Панков: Передача областных дорог на федеральный уровень это важное решение Володина 08.04.2022 СГЮА приглашает на День открытых дверей 08.04.2022