Пожар площадью 150 кв. метров вспыхнул в трюме ремонтной баржи на территории судостроительного завода в Саратовской области.

Как уточнили в пресс-служба ГУ МЧС России по региону, ЧП произошло 27 марта в Балакове.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 12 часов дня.

В трюме ремонтной баржи на территории ООО «Балаковский судостроительно-судоремонтный завод» произошло возгорание на площади около 150 кв. метров.

Пожар тушили четыре единицы техники. Огонь был потушен через час.

О пострадавших и причинах инцидента не сообщается.