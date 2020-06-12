В Саратовской области найдено тело мужчины с ножевым ранением в области шеи. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вчера в поселке Раздольное Лысогорского района в одном из домов был надет труп 41-летнего мужчины, предположительно причиной смерти стал удар ножом в шею. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. По подозрению в совершении данного преступления задержали 62-летнего местного жителя.

Сейчас выясняются все подробности произошедшего, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.