Суд вынес обвинительный приговор 47-летней жительнице Вольска Саратовской области.

29 июня во время застолья женщина поссорилась с 49-летним сожителем и нанесла ему восемь ударов ножом в область груди и спины. Причиной ссоры стала ревность.

Потерпевший обратился за медицинской помощью вечером 1 июля. Его доставили в Вольскую районную больницу, но от госпитализации он отказался.

Женщина признала свою вину, и суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.