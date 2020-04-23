Балаковский подросток ограбил знакома своей мамы.

По информации оригинального СУ СКР, днём 28 марта 14-летний школьник гулял со своей родительницей и её знакомой у парка в селе Натальино Балаковского района. Последняя решила угостить мальчика мороженым, но наличных у неё с собой не было. Она дала свою карту и сказала пин-код.

Парень не удержался и решил узнать, сколько на электронном кошельке денег. После этого он снял восемь тысяч рублей и потратил.

Чуть позже потерпевшая заметила пропажу и обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, как пропали деньги и кто к этому может быть причастен.

Расследование продолжается.