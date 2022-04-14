В Марксе женщина украла из магазина ритуальных услуг более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Подозреваемой оказалась одна из посетительниц магазина — 59-летняя жительница села Бородаевка, ранее не имевшая проблем с законом. Она пояснила, что не устояла перед соблазном, увидев лежащую без присмотра крупную сумму. Деньги хозяину магазина в размере 110 тысяч рублей оставил один из клиентов за памятник.

Похищенную сумму у женщины изъяли и взяли с нее подписку о невыезде. За кражу в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.