Жительница Лысогорского района предстанет перед судом за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

С декабря 2017 по декабрь 2020 местная жительница заняла у знакомых более 5,5 миллионов рублей на развитие риелторского бизнеса, но деньги не вернула. Кроме того, она подозревается в похищении у жительницы Калининского района 310 тысяч рублей под предлогом оказания риелторских услуг.

— В отношении женщины было возбуждено 10 уголовных дел, которые впоследствии соединили в одно производство, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.