Автобус «Москва-Саратов» и «Москва-Волгоград» не смогли разъехаться под Тамбовом. Об этом сообщает «СУ СКР по Тамбовской области.

Предварительно, инцидент произошел в 6:30 в Жердевском районе соседнего региона. Полупустые автобусы слишком близко сблизились к трассе, водитель одного из них начал отруливать, но не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось в кювет.

По некоторым данным, перевернулся волгоградский автобус. Двое человек погибли, еще 15 — ранены. По данному факту завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.