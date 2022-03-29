Подъем уровня воды зафиксирован на двух реках региона.

Об этом сообщает председатель областного правительства Роман Бусаргин.

По состоянию на утро 29 марта вскрытие рек наблюдается в 10 муниципальных районах: Аткарский, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Дергачевский, Екатериновский, Красноармейский, Лысогорский и Романовский.

За сутки подъем воды был зафиксирован на реке Медведица в Аткарском районе (+5 см) и реке Волга в Вольском районе (+1 см). На остальных реках изменений не произошло.

Случаев подтопления нет, — отмечает Бусаргин в своем Телеграм-канале.