Инцидент произошёл 23 сентября напротив рынка «Арига» по улице Белоглинская в Саратове.

Очевидцы происшествия сообщили в соцсети ВКонтакте, что изначально здесь была металлоконструкция, которую разбирали при помощи подьемного крана.

— При очередном подъёме части конструкции кран на полностью выдвинутой стреле не устоял и рухнул на заброшенный дом, — так описали случившееся невольные свидетели.

Уточняется, что по предварительной информации, никто не пострадал. А крановщик поставил машину на все три оси. В этом непривычном виде кран и сфотографировали прохожие.

Фото: соцсети