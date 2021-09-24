Инцидент произошёл 23 сентября напротив рынка «Арига» по улице Белоглинская в Саратове.
Очевидцы происшествия сообщили в соцсети ВКонтакте, что изначально здесь была металлоконструкция, которую разбирали при помощи подьемного крана.
— При очередном подъёме части конструкции кран на полностью выдвинутой стреле не устоял и рухнул на заброшенный дом, — так описали случившееся невольные свидетели.
Уточняется, что по предварительной информации, никто не пострадал. А крановщик поставил машину на все три оси. В этом непривычном виде кран и сфотографировали прохожие.
Фото: соцсети