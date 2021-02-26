Сегодня в Ленинском районе Саратова залило водой подъезд в общежитии малосемейного типа на Тверской. Ролик с потопом появился в социальных сетях.

Как рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в пресс-службе мэрии, на чердаке дома прорвало пожарный гидрант. Причиной происшествия стало отсутствие холодной воды из-за аварии на сетях ООО «КВС». После закачки воды произошел порыв пожарных коммуникаций.

Электропроводка в доме не пострадала. Ремонтники спели вовремя перекрыть подачу воды. Сейчас работники управляющей компании ликвидируют последствия потопа.

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