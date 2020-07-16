Суд продлил арест бывшей мировой судье из Балашовского района Саратовской области Татьяне Шевлягиной. Об этом сообщает пресс-служба региональный следственного управления.

Напомним, ей предъявлено обвинение в 23 эпизодах. Следствие считает, что Татьяна Шевлягина, в бытность ее работы судьей с 2011 по 2014 годы неоднократно получала взятки за за вынесение решений в пользу отдельных лиц. Она признавала за ними право на собственность на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Балашова и Балашовского района Саратовской области. Пр этом решения выносили в обход утвержденных законом судебных процедур и соблюдения норм гражданского кодекса

После того, как на Татьяну Шевлягину было заведено уголовное дело, она скрылась от следствия и находилась в розыске до апреля 2020 года. Об ее аресте перед судейским сообществом ходатайствовал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Суд продли срок ареста Татьяна Шевлягиной до 2 октября.