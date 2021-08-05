В Ленинском районном суде Саратова взят под стражу сотрудник правоохранительных органов, подозреваемый в изнасиловании 18-летней девушки в ОП №4. Эту информацию сообщили корреспонденту портала «Новости Саратова».

Стало известно, что подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца – до 2 октября включительно. Задержали сотрудника полиции 3 августа.

Напомним, что в конце июля в отделение полиции обратилась 18-летняя девушка, которая написала заявление на сотрудника полиции, обвинив его в том, что он избил ее и изнасиловал в дежурной части отдела. Полицейский своей вины не признал.