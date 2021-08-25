Сегодня, 25 августа, Областной суд региона подтвердил, что обвиняемый в изнасиловании девушки в отделении полиции лейтенант Сергей Шнайдер из Саратова остается под стражей.

Напомним, что ранее он был заключен под стражу на два месяца, до 2 октября. Как пояснили в суде, отпустить подозреваемого на время следствия невозможно, поскольку есть риск, что он может попытаться скрыться от правосудия. Во внимание было принято и то, что мужчина во время совершения преступления был сотрудником органов.

29 июля 18-летняя жительница Саратова заявила, что полицейский избил и изнасиловал ее в отделе. После обнаружения улик, страж порядка был арестован.