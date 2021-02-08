Расследование уголовного дела в отношении 44-летнего рецидивиста из Пугачева продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, около 23:00 18 января 40-летняя жительница Пугачева шла домой с работы. За ней увязался неизвестный мужчина и около Топорковской улице напал на нее.

Незнакомец изнасиловал ее и скрылся, потерпевшая обратилась в полицию.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 44-летний местный житель.

Мужчина признал свою вину и показал, как все происходило на месте событий.

Его взяли под стражу, расследование продолжается.







