Расследование уголовного дела в отношении 44-летнего рецидивиста из Пугачева продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По данным следствия, около 23:00 18 января 40-летняя жительница Пугачева шла домой с работы. За ней увязался неизвестный мужчина и около Топорковской улице напал на нее.
Незнакомец изнасиловал ее и скрылся, потерпевшая обратилась в полицию.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 44-летний местный житель.
Мужчина признал свою вину и показал, как все происходило на месте событий.