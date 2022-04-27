Волжский районный суд продлил срок содержания под стражей заместителя начальника РЭО ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

Сергей Леонов обвиняется в получении взятки. Известно, что 16 ноября прошлого года он получил от представителя автошколы 60 тысяч рублей за успешную сдачу учениками практического экзамена по вождению. В этот же день Леонова задержали.

Суд счел необходимым продлить срок содержания под стражей на 1 месяц. В общей сумме — до 6 месяцев.

Несмотря на поданную адвокатом обвиняемого апелляционной жалобы, суд оставил решение без изменения. Леонов должен находиться под стражей до 16 мая.