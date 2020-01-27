Оперативники больше месяца искали подозреваемого в краже денег из магазина в Марксе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального главка внутренних дел.

18 декабря продавщица магазина пожаловалась на пропажу из-под прилавка 12,25 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в краже, 31-летнего мужчину, удалось задержать только 25 января. Его розыск был затруднен тем, что раньше мужчина не попадал в поле зрения полицейских.

Сейчас мужчина отпустили под подписку о невыезде.