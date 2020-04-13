Мужчина, которого подозревают в двойном убийстве в Заводском районе Саратова, был задержан по «горячим следам», сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Напомним, в субботу, 11 апреля в квартире дома в 1-м Тульском проезде с признаками насильственной смерти были обнаружены тела 66-летней женщины и ее 92-летней матери. Сейчас по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба полиции, информация о происшествии поступила в 00:35 в субботу. В течение нескольких минут на место прибыли сотрудники ППС, которые и задержали предполагаемого убийцу — 43-летнего родственника жертв.