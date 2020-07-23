Расследование уголовного дела в отношении 69-летнего саратовца продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Вечером 20 июля семейная пара с ребенком и друзьями мужчины находились у своего гаража на 2-м Прессовом проезде. 35-летний гражданин отправился катать своего сына на мотоцикле. В тот момент, когда они проезжали мимо дома пенсионера, он поливал свое хозяйство из шланга и вода попала на водителя и пассажира.

Мужчина отвез ребенка жене, а сам с другом пошел из-за этого разбираться. Оппоненты кидались камнями и ругались, даже супруга пожилого мужчины получила травму руки из-за попытки унять их.

Конфликт вроде бы был исчерпан и незваные гости пошли к гаражу. Но пенсионер не хотел оставлять это просто так — взял ружье из сейфа и отправился за ними. Он выстрелил обидчику в область предплечья левой руки, а когда тот упал на землю — в спину. Хладнокровно нападавший сказал жене потерпевшего убрать телефон и пошел к себе домой.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Злоумышленника взяли под стражу на два месяца. Расследование продолжается.