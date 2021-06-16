В отношении 51-летнего саратовца возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 51-летний мужчина гостил у своей 55-летней сестры, проживавшей в квартире дома по улице Пономарева в городе Саратове. 10 июня около 12:00 между ними произошла ссора, гражданин принялся наносить сестре удары кулаками в область головы, шеи, туловища и конечностей.

Женщина выбежала из кухни, где они находились, и попыталась оградиться от брата на балконе. Однако тот настиг ее и продолжил наносить удары. После чего вновь переместил ее на кухню и еще несколько раз ударил по различным частям тела. Осознав, что потерпевшая перестала подавать признаки жизни, злоумышленник попытался привести ее в чувство, после чего вызвал бригаду «скорой помощи» и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшей, стал перелом щитовидного хряща и подъязычной кости. Кроме того, у нее выявлен переломы костей носа и ребер.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, он признал вину, раскаялся в содеянном и рассказал об обстоятельствах произошедшего в ходе проверки показаний на месте. Его взяли под стражу.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.